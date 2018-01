Messi en Suarez zetten titeldrift Barcelona voort tegen Levante

Zondag tegen Levante heeft FC Barcelona wederom makkelijk drie punten weten toe te voegen aan het totaal, zo zet de Catalaanse grootmacht nog eens extra kracht bij richting de landstitel dit seizoen.

Lionel Messi zorgde binnen 12 minuten met zijn treffer in zijn 400e duel voor het openingisdoelpunt van FC Barcelona, daarna kreeg de Spaanse grootmacht nog kansen om uit te lopen via Luis Suarez en Ousmane Dembélé, maar de bal wilde er niet in.

Net voor rust was het alsnog 2-0, avier Mascherano bediende Sergi Roberto, die op zijn beurt Suarez in stelling bracht voor de tweede goal. In de tweede helft duurde het lang voordat de derde treffer op het bord kwam, na goed voorbereidend werk van Lionel Messi was het Paulinho in de blessuretijd met het slotakkoord en de 3-0.

