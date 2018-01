Arsenal heeft in de FA Cup niet weten te winnen van Nottingham Forest. De club moest genoegen nemen met een flinke verliespartij.

Vervolg: Arsenal verliest van taai Nottingham Forest in beker

Arsenal verloor namelijk met 4-2: de club keek al snel tegen een achterstand aan door Eric Lichaj die later weer zou scoren. Arsenal kon de 1-0 nog snel goedmaken via Per Mertesacker en dus was het een geruime tijd 1-1. Daar was echter weer Lichaj en net voor rust maakte hij ook de 2-1 voor Forest.

Door twee penalty's was Forest los en ook al maakte Danny Welbeck ook nog een goal konden de mannen van Nottingham niet meer worden afgetroefd, Nottingham won namelijk met 4-2.

De druk op Arsène Wenger wordt alleen maar groter; geen FA Cup dit seizoen dus en kampioen worden kan de club wederom vergeten. Nottingham bekert rustig verder en kan uitkijken naar een top affiche. De club kan hier in ieder geval nog lang over napraten, aangezien de goals van hoog niveau waren.

Arsenal verliest van taai Nottingham Forest in beker

Een korte samenvatting: Arsenal heeft in de FA Cup niet weten te winnen van Nottingham Forest. De club moest genoegen nemen met een flinke verliespartij..