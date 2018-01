Pep Guardiola wil deze maand snel handelen in de strijd om een nieuwe centrale verdediger voor zijn Manchester City. De club hoopt op Samuel Umtiti of Giorgio Chiellini.

Vervolg: Pep kiest twee targets: Chiellini of Umtiti

Chiellini mag alleen van Juventus onder geen beding vertrekken aangezien hij véél te belangrijk is voor De Oude Dame in Italië. De club heeft de Italiaan al 12 jaar achterin lopen en in de tussentijd heeft hij niet veel wedstrijden gemist, met de transfer zou dan ook ruim 50 miljoen gemoeid moeten zijn, hoewel de speler al 33 jaar is.

Umtiti is hetzelfde verhaal, bij FC Barcelona zijn ze niet al te blij dat een oud-trainer van de club er vandoor wil gaan met een belangrijke basisspeler en aan de Franse verdediger zit dan ook een prijzenkaartje van minimaal 80 miljoen. De 24-jarige verdediger speelde tot dusver 62 keer voor Barça.

Al met al dus een moeilijke opdracht voor Guardiola om een nieuwe sterspeler te kunnen contracteren.

Pep kiest twee targets: Chiellini of Umtiti

Een korte samenvatting: Pep Guardiola wil deze maand snel handelen in de strijd om een nieuwe centrale verdediger voor zijn Manchester City. De club hoopt op Samuel Umtiti of Giorgio Chiellini..