Hughes ontslagen na deprimerende resultaten bij Stoke

Trainer Mark Hughes is niet langer meer de man aan het roer van Stoke City, de trainer is na het verlies tegen Coventry City de laan uit gestuurd.

Hughes zat al een tijdje op de schopstoel maar nu is het eindelijk zo ver. De trainer liet de afgelopen seizoenen mooi voetbal zien met Stoke maar de club lijkt te zijn teruggevallen in hun oude gewoontes en speelt nu dus dramatisch. De club verloor in de FA Cup van Coventry City (2-1) en verloor met hun basiself ook al van Newcastle United (0-1).

De club won voor het laatst op 23 december tegenover West Bromwich Albion. In de Premier League moet de club genoegen nemen met een degradatieplek; achttiende.

Het is nog onduidelijk wie Hughes opvolgt in Stoke-on-Trent. De club hoopt volgende week een nieuwe trainer te hebben.

