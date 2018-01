De Boer mengt zich in zaak Nouri: KNVB en familie Nouri waren op de hoogte

De oud Ajax trainer was ook niet op de hoogte dat Abdelhak Nouri al eerder een afwijking aan zijn hart had laten constateren.

Een situatie die ontstaan is tussen Ajax en de familie Nouri kwam zondag aan het licht, waar de familie niet op de hoogte leek te zijn van een eerder onderzoek uit 2014 waar Abdelhak Nouri al op de hoogte had moeten zijn van zijn hartafwijking.

Frank de Boer mengt zich ook in de situatie in gesprek met AT5: 'Van Nouri wist ik het niet, maar over een hoop andere spelers kreeg ik wel informatie. En als de KNVB het wist, dan wist Nouri het ook.'

Journalist Hugo Logtenberg liet weteen dat de familie van Nouri schriftelijk op de hoogte was gebracht over de situatie van Nouri: 'Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat hij zijn ouders niets verteld heeft. Hij deelde al zijn medische informatie met familie", aldus Logtenberg. "Er gingen ook altijd familieleden mee naar artsbezoeken en de post werd ook door familie gelezen.'

