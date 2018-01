Fikse domper voor Ajax en Ten Hag, Dolberg tot februari buitenspel

Voor Eric Ten Hag is zijn periode bij Ajax direct begonnen met een forse tegenvaller, de Deense aanvaller Kasper Dolberg staat twee maanden buitenspel door een blessure.

In het laatste competitieduel tegen Willem II van de eerste seizoenhelft, raakte Dolberg geblesseerd aan zijn voet. Uit onderzoek is gebleken dat de spits een scheurtje in zijn band in het middenvoet heeft opgelopen.

Ajax heeft via de officiele kanalen gecommuniceerd dat de Deense aanvaller langdurig buitenspel zal staan, waar hij in de winterperiode in zijn vaderland verder onderzocht zal worden aan zijn voetblessure.

Ajax zal maandag zonder Dolberg afreizen naar het Portugese Algarve voor het trainingskamp, waar de Deen dus moet herstellen en tot minimaal februari buitenspel staat.

