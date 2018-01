Diego Costa kent rentree in La Liga in mineur met rode kaart en goal

In het duel tegen Getafe was Diego Costa met zijn rentree in de Liga de schlemiel van het duel.

De spits scoorde tegen Getafe, maar moest ook vroegtijdig het kleedlokaal opzoeken na zijn geelrode kaart. De aanvaller was een halfjaar niet speelgerechtigd, en mocht zaterdag zijn rentree maken voor de Spaanse grootmacht. De rentree liep dus uit op een mineur voor de spits, die met rood van het veld moest.

Het was een pittig duel, waar al zeven gele kaarten werden uitgedeeld. Waar 20 minuten voor tijd de rode kaart voor Diego Costa werd getoond. Het doelpunt van de spits werd volgens de scheidsrechter te uitbundig gevierd met het publiek, waardoor de aanvaller zijn tweede gele kaart kreeg en met rood moest inrukken.

