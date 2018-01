Philippe Coutinho heeft droomtransfer naar FC Barcelona te pakken

De Liverpool speler Philippe Coutinho is officieel van FC Barcelona, de clubs kwamen zaterdag tot een akkoord over de transfersom.

Philippe Coutinho wordt voor maarliefst 160 miljoen getransfereerd naar FC Barcelona. De vaste transfersom van 120 miljoen euro kon door bonussen oplopen naar het bedrag van 160 miljoen euro, hiermee ging het Engelse Liverpool FC akkoord, waardoor Philippe Coutinho naar de Catalaanse grootmacht afreist om zijn transfer af te ronden.

Waar Moussa Dembele voor 140 miljoen afgelopen zomer naar FC Barcelona kwam, is de transfer van Philippe Coutinho de duurste ooit in de geschiedenis van FC Barcelona.

Waar The Reds in eerste instantie niet wilde meewerken aan een transfer van Philippe Coutinho, had de middenvelder zelf zijn zinnen al gezet op een overgang naar de Catalaanse grootmacht.

