Debuut Diego Costa loopt uit op debacle na goal en rode kaart

Het Rotterdamse Sparta Rotterdam kende zaterdag 6 januari onder leiding van Advocaat haar eerste oefenwedstrijd, maar die liep uit op een mineur.

Met de kersverse aanwinst Dos Santos en Kramer op de tribune, wist Sparta zaterdagmiddag tegen Telstar aan te treden in het eerste oefenduel van 2018. Het enige doelpunt van de middag werd gescoord in de tweede helft, Platje was de trefzekere in het oefenduel en doelman Leonard Nienhuis kende een negatieve rol in de tegentreffer. De bal schoot door zijn handen, waardoor het officiele debuut van Advocaat bij Sparta op een mineur is uitgedraaid.

