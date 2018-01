PSV doelman Jeroen Zoet liet in gesprek met FOX Sports weten absoluut niet bezig te zijn met een winterse transfer.

Zoet: Alleen titel met PSV nu belangrijk, niet met transfer bezig

Alleen het behalen van de landstitel is bij Jeroen Zoet dit moment de focus bij PSV, 'Na tien dagen vrij is het wel weer lekker om op het veld te staan. Ik kijk er naar uit om op het trainingskamp te gaan en toe te werken naar de tweede seizoenshelft waarin de prijzen verdeeld gaan worden. We gaan er alles aan doen om op de eerste plek te blijven staan. We staan vijf punten voor dus dan mag je van dit elftal verwachten dat we kampioen worden. Het team blijft volgens mij redelijk bij elkaar en we gaan er met zijn allen voor om kampioen te worden. Ikzelf? Mijn focus ligt volledig op kampioen worden met PSV dit seizoen en niet op andere dingen.'

