Het is voor Carlos Tevez de derde periode bij de club uit Brazilie, die op de twittersite laat weten: 'Welkom Carlitos! Tevez is weer thuis!'

Vervolg: Carlos Tevez begint aan derde periode bij Braziliaans Boca Juniors

Tevez begon zijn voetballoopbaan bij Boca Juniors, waarna hij via de Braziliaanse club Corinthians belandde Tevez in 2006 in Engeland, bij West Ham United. In Engeland kwam Tevez ook uit voor Manchester United en Manchester City, waar hij met beide clubs het landskampioenschap wist te veroveren. In 2006 wist hij zelfs met de Champions League aan de haal te gaan met Man. United.

Daarna verkaste Tevez naar het Turijnse Juventus, waarna hij in 2015 terugkeerde naar Boca Juniors in 2015. Maar eind 2016 verkoos de spits het Chinese Shanghai Shenhua, dat zo'n 84 miljoen euro voor hem betaalde als volgende stap. De spits was daar met 30 miljoen bijna de beste betaalde spits van de wereld, maar hij flopte in China, waarna hij nu dus voor de derde keer terug is in zijn vaderland bij Boca Juniors.

Carlos Tevez begint aan derde periode bij Braziliaans Boca Juniors

Een korte samenvatting: Het is voor Carlos Tevez de derde periode bij de club uit Brazilie, die op de twittersite laat weten: 'Welkom Carlitos! Tevez is weer thuis!'.