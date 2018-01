Het is Sneijder voor de wind gegaan, de Nederlander staat morgen al op het trainingsveld van Al-Gharaffa.

In gesprek met De Telegraaf laat de middenvelder weten: 'Het is de laatste dagen razendsnel gegaan.' Zondag wordt de medische keuring voltooid en kan Sneijder als er geen wonderbaarlijke dingen aan het licht komen direct aansluiten bij de selectie. 'Ik kijk uit naar dit avontuur.'

'oor mij ook. Maar ik wil weer voetballen, krijg bij Al-Gharaffa die kans en verheug me daarop. Ik voel me fit en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Ik zou liegen als ik zei dat ik daar niet naar heb gekeken. En met het salaris is niks mis. Maar als je 33 bent, heb je de clubs niet meer voor het uitkiezen. Ik ben een liefhebber. En bij Al-Gharaffa is de kans groot dat ik weer veel ga spelen. De gesprekken met de club gaven me een goed gevoel en ik denk iets te kunnen toevoegen.'

Wesley Sneijder medisch gekeurd en gepresenteerd bij Al Gharaffa

