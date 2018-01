Alfred Schreuder geeft tekst en uitleg voor keuze Ajax

Alfred Schreuder werd vrijdjag naar Ajax gehaald en een contract van 2,5 jaar voorgeschoteld, waar hij het Duitse Hoffenheim met pijn in het hart verliet.

Schreuder komt net als Ten Hag voor 2,5 jaar naar Ajax en heeft met pijn in het hart Hoffenheim moeten verlaten, de club waar hij vele ervaringen heeft kunnen opdoen. Maar Ajax riep hem letterlijk, en dat aanbod kon hij niet weigeren.

Schreuder onderbouwt zijn keuze: 'Het klopt dat ik fantastisch heb samengewerkt met Julian. Zijn ideeën over voetbal en de manier van werken waren zo ontzettend leerzaam. Maar als dan na 27 maanden Ajax langskomt, is dat ook een enorme uitdaging.'

Ook wat de doorslaggevende factor was, 'Vergis je niet, ook in Duitsland zien ze Ajax als een grote club. Iedereen in Hoffenheim snapt ook dat ik deze uitdaging aan wil gaan. Ik doe niet zozeer aan carrièreplanning, maar ik kies op gevoel. De manier waarop ik bij Ajax kan werken, spreekt me aan. Erik ten Hag geeft mij de ruimte om mijn mening te geven. Samen met Aron Winter en de rest van de stafleden zullen we hem zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.'

De werkwijze en de bluf waarmee Ten Hag te werk durft te gaan spreekt hem nog het meest aan, 'Erik durft anders te denken. Het is leuk om te zien dat hij bij FC Utrecht anders heeft gewerkt dan veel mensen gewend zijn. Daar is moed voor nodig. Dan kan je ook vallen, maar het prikkelt mensen en zorgt voor discussie. Dat is waar we in Nederland toch ook op zoek naar zijn, naar die verandering.'

