Lionel Messi transfervrij bij onafhankelijkheid Catalonië

Voor FC Barcelona een pijnlijk moment, want bij de onafhankelijkheid van Catalonië kan de Argentijnse vedette transfervrij vertrekken is in zijn nieuwe contract opgenomen.

Waar eind november de Argentijn eindelijk zijn krabbel zette onder een nieuwe verbintenis bij FC Barcelona, is Lionel Messi tot 2021 verbonden met de Catalaanse grootmacht. Alleen een klein puntje, wanneer de Catalanen onafhankelijk worden verklaard, kan Lionel Messi transfervrij vertrekken.

Door de politieke situatie kan het voor FC Barcelona wel eens heel erg verkeerd uitpakken, de situatie van Lionel Messi kan dan een zwarte pagina worden voor de Catalaanse grootmacht. Een clausule wordt dan geactiveerd in het contract, waardoor Lionel Messi transfervrij kan vertrekken.

De transferclausule was een keiharde eis van de Argentijn in de contractonderhandeling. De uitkoopclausule van Lionel Messi is echter vastgesteld op 700.000 euro.

