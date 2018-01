Guus Til denkt aan titelstrijd: Waarom niet?

Met leuk en aantrekkelijk voetbal heeft AZ onder leiding van V.d Brom een goede eerste seizoenshelft gedraait. Jongeling Guus Til droomt zelfs hardop over de titelstrijd met PSV.

In gesprek met VI laat Til weten: 'Er zit veel toekomst in deze groep, Dat durf ik gerust te zeggen. In de jeugd hebben we met deze lichting altijd om het kampioenschap gespeeld. Waarom zou dat niet in het eerste elftal kunnen? Het kan trouwens niet met alleen maar jonge jongens, kijk maar hoe belangrijk de inbreng is van spelers als Wuytens, Svensson en Midtsjø. Juist die mix zorgt voor balans in onze ploeg. We zijn de winterstop ingegaan als de beste outsider van de Eredivisie. Straks wordt het zaak ook van de topclubs punten af te snoepen.'

Til brak dit seizoen bij AZ pas definitief door, 'De laatste drie weken had ik het lastig. Ik was een beetje op. Dat is ook niet zo gek, na mijn eerste lange reeks op dit hoge niveau. Het was vooraf mijn doel dit seizoen een basisplaats te veroveren. Maar ik had niet gedacht bij álle wedstrijden aan de aftrap te staan. Vrijwel iedere jonge speler krijgt in zijn eerste volledige seizoen te maken met een terugval. Tenzij je Ronaldo heet. Maar ik heet geen Ronaldo. Ik ben twee kilo afgevallen, dus ik heb heel wat gevraagd van mijn lichaam.'

'De eerste maanden van het seizoen was het gewoon: rammen, rammen, rammen', vervolgt Til. 'Maar in de laatste wedstrijden dacht ik in de slotfase soms: Kom op Guus, volhouden. Dit hoort bij mijn ontwikkeling. Als het allemaal vanzelf zou gaan, kun je talenten uit Onder-12 in het eerste gaan zetten. Zo werkt het niet.'

