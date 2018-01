Wesley Sneijder kiest voor avontuur in Midden Oosten

De 33-jarige middenvelder Wesley Sneijder heeft een akkoord bereikt met Al-Gharaffa Sports Club, dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend.

Het Franse OSC Nice laat Wesley Sneijder een dezer dagen vertrekken naar de huidige nummer 7 uit Qatar, Al-Gharaffa Sports Club. De Oranje International zal naar verluidt een conctract ondertekenen tot volgend jaar zomer.

De transfer zal dit weekend al worden afgerond, maar vrijdag vertrekt Sneijder naar het midden Oosten om de puntjes op de I te zetten. Al-Gharaffa Sports Club ziet een belangrijke rol weggelegd voor Sneijder, die hier weer meer speeltijd kan krijgen.

Waar ook de VS een serieuze uitdaging was voor Sneijder, genoot het Midden Oosten toch zijn voorkeur. Alleen de medische keuring kan nog roet in het eten gooien.

