Ayoub heeft een afspraak met FC Utrecht: Dat vind ik ook zonde

Yassin Ayoub vertrekt na dit seizoen transfervrij bij zijn club FC Utrecht, zo is de verwachting. De 23-jarige middenvelder zou graag hogerop willen, maar Utrecht wil hem niet tijdens de winterstop verkopen. Als Utrecht nog wat aan Ayoub wil verdienen, moet het dat doen, maar dat wil de club niet.

Ayoub speelde dit seizoen tot dusver zeventien competitieduels en debuteerde ook bij Utrecht in het profvoetbal. Hij gaat nu dus transfervrij weg bij ‘zijn club’. ‘Klopt, dat vind ik ook zonde. Maar de club en ik hebben veel met elkaar gesproken en dit hebben zij het liefst’, zei Ayoub tegen FOX Sports.

‘Het mocht niet zo zijn dat er een of twee jaar geleden iemand was die voor mij het grote geld wilde betalen. We hebben nu afgesproken dat wanneer er niks komt wat voor de club echt aantrekkelijk is, dat ik het seizoen hier zal afmaken. En dat moet ik ook accepteren. Nu moet ik de volle focus houden en van waarde zijn voor FC Utrecht’, aldus Ayoub.

