Heracles Almelo neemt zijn aanvaller Brandley Kuwas niet mee op trainingskamp. Heracles gaat zondag op trainingskamp naar Spanje, maar de sterkhouder van de club blijft thuis omdat hij spoedig vader wordt. Dat Kuwas niet meegaat op trainingskamp heeft niets te maken met een mogelijke transfer.

Vervolg: Kuwas niet mee op trainingskamp vanuit menselijk oogpunt

De vriendin van Kuwas gaat volgende week waarschijnlijk bevallen van een kind. Kuwas blijft zodoende in Nederland en gaat trainen in Amsterdam. Heracles-trainer John Stegeman reageerde tegenover TC/Tubantia.



‘We hebben dit vanuit menselijk oogpunt besloten. Brandley heeft dit in oktober al aan ons gevraagd. Hij zou heen en weer kunnen vliegen, maar dat is niet altijd even makkelijk’, aldus Stegeman.





