Sparta Rotterdam heeft Dabney dos Santos binnen

Sparta Rotterdam heeft de rest van het seizoen de beschikking over Dabney dos Santos. De 21-jarige aanvaller wordt gehuurd van AZ, zo meldt Sparta op zijn eigen website. Het is de eerste aanwinst voor de nieuwe trainer Dick Advocaat.

Dos Santos kwam dit seizoen weinig aan spelen toe in AZ 1. Hij kwam tot negen wedstrijden en één doelpunt. Verder speelde hij nog vijf wedstrijden in de Jupiler League voor Jong AZ. Hij scoorde daarin ook één keer. De jongeling mocht daarom op huurbasis weg. Dos Santos doorliep de jeugdopleiding van AZ en debuteerde op 25 oktober 2014 in de Eredivisie.



In totaal kwam hij tot 119 officiële wedstrijden en tien doelpunten voor AZ tot op heden. Dos Santos kent Advocaat van zijn tijd bij AZ. In het seizoen 2013/2014 mocht hij mee naar Griekenland voor een Europa League-duel met PAOK, maar hij debuteerde toen niet. Het contract van Dos Santos bij AZ loopt tot medio 2019.

Dabney dos Santos op huurbasis naar #SpartaRotterdam. De 21-jarige aanvaller komt over van @AZAlkmaar - https://t.co/2BwJGSGMXs pic.twitter.com/GXczFYkLRQ — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) 4 januari 2018

