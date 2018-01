Ajax-aanwinst kijkt al uit naar Klassieker tegen Feyenoord

Nicolás Tagliafico wordt de nieuwe linksback van Ajax. Zijn oude club Independiente kondigde het al aan en zelf kwam hij donderdag aan in Nederland voor een medische keuring. Ajax zal de transfer spoedig aankondigen. De 25-jarige Argentijn kijkt al uit naar 21 januari, want dan staat de Klassieker tegen Feyenoord op het programma.

‘Het is altijd mooi om een Klassieker te spelen. Het duel komt er al heel snel aan. Ik ben nu net aangekomen en moet me voorbereiden op de trainingen. Het zal heerlijk zijn om de eerste wedstrijd te winnen. Helemaal omdat het De Klassieker is’, zei Tagliafico tegen De Telegraaf. Nadat hij was geland reisde hij af naar de Amsterdam ArenA om enkele zaken te regelen.



‘De vlucht was goed. Ik heb kunnen slapen en ben blij hier te zijn. Nu op naar de medische keuring en het ondertekenen van mijn contract. Het is even wachten tot alles is afgerond zodat ik kan starten. Ik hoop mijn positie die de club voor ogen heeft zo goed mogelijk in te vullen. Ik kom hier mijn ding doen, mijn best doen voor de club. Het is voor mij een enorm mooie stap, waar ik uiteraard van wil genieten’, aldus Tagliafico.

