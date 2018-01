Dario Dumic verruilde afgelopen zomer NEC Nijmegen voor FC Utrecht, maar hij had ook naar Engeland of Duitsland gekund. Bij Utrecht speelt de 25-jarige verdediger echter niet zoveel duels als hij had gehoopt.

Vervolg: Dario Dumic koos weloverwogen voor FC Utrecht

Dumic legde uit waarom hij Utrecht boven toplanden verkoos. 'Ik zag FC Utrecht als beste kans om mij als speler verder te ontwikkelen', zei Dumic tegen Forza. 'Op dit moment speel ik niet, maar ik doe er uiteraard alles aan om zoveel mogelijk minuten in het eerste te maken.'



De Bosniër kan wel geduld opbrengen. 'De supporters zijn erg fanatiek en zijn tijdens de wedstrijden goed vocaal aanwezig. Tegen Zenit was het fantastisch. De club heeft in mijn ogen een van de sterkste twaalfde mannen van Nederland. Ik heb ook tegen Utrecht gespeeld in het shirt van NEC en weet dat de Galgenwaard één van de moeilijkste stadions is om als tegenpartij te voetballen’, aldus Dumic, die dit seizoen 7 competitieduels speelde.

