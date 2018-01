FC Groningen praat met Kaiserslautern over Jenssen

FC Groningen neemt zo goed als zeker spoedig afscheid van Ruben Yttergard Jenssen. De middenvelder kan terug naar zijn oude club 1. FC Kaiserslautern. FC Groningen en de Duitse club, actief op het tweede niveau van Duitsland, zijn wat betreft de onderhandelingen in een vergevorderd stadium, zo meldt RTV Noord.

Vorige week kwam al naar buiten dat twee clubs uit Noorwegen, het vaderland van Jenssen, interesse hadden in hem. Het zou gaan om Vålerenga IF en Tromsø IL, maar hij gaat nu waarschijnlijk naar Duitsland.



Vorig seizoen was de 29-jarige Jenssen nog basisspeler, maar die plek verloor hij naarmate dit seizoen vorderde. Hij zit nu op een zijspoor en mag weg. Vorig jaar zomer kwam Jenssen nog over van Kaiserslautern.

