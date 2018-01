Robin van Persie praat momenteel met zijn club Fenerbahçe over ontbinden van zijn contract. De 34-jarige aanvaller mag weg bij de Turkse topclub. Indien hij transfervrij is, lijkt een terugkeer naar Feyenoord mogelijk.

Vervolg: Zaakwaarnemer Van Persie: Ik snap wel dat mensen zo redeneren

Van Persie is ‘vrijgesteld van werkzaamheden’ tot er een akkoord is over contractontbinding. Van Persie heeft een aflopend contract bij Fener. ‘We gaan snel met de clubdirectie in gesprek over een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Uiteraard blijft Robin tot die tijd wel gewoon beschikbaar, zoals hij zich ook de laatste maanden steeds professioneel heeft opgesteld bij Fener’, zei zaakwaarnemer Kees Vos tegen het Algemeen Dagblad.



Of Van Persie terugkeert naar Feyenoord kon De Vos nog niet zeggen. 'Ik snap wel dat mensen zo redeneren, maar we gaan voorlopig niets zeggen over welke andere club dan ook. Mochten we er met Fenerbahçe uit komen, dan liggen in principe alle opties open. We nemen de tijd om daarover een goede beslissing te nemen', aldus Vos.

Zaakwaarnemer Van Persie: Ik snap wel dat mensen zo redeneren

Een korte samenvatting: Robin van Persie praat momenteel met zijn club Fenerbahçe over ontbinden van zijn contract. De 34-jarige aanvaller mag weg bij de Turkse topclub. Indien hij transfervrij is, lijkt een terugkeer naar Feyenoord mogelijk..