Middenvelder Adam Maher van PSV werd in verband gebracht met FC Twente, maar volgens het Eindhovens Dagblad klopt hier niets van. Volgens het dagblad is de 24-jarige Maher niet in beeld bij FC Twente.

Maher werd in verband gebracht met FC Twente, mede omdat hij eerder bij AZ met trainer Gertjan Verbeek werkte. Het ED heeft navraag gedaan bij PSV en de zakelijk begeleider van Maher, maar deze partijen hebben gezegd dat er geen contact is geweest met FC Twente.



PSV wil graag af van Maher omdat hij overbodig is. PSV gunt Maher ook een overstap omdat hij zich altijd goed gedragen heeft. Sparta Rotterdam zou al wel bij Maher geïnformeerd hebben.

