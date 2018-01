Pienaar zonder club na kort avontuur in Zuid-Afrika

Steven Pienaar is na een kort avontuur bij Bidvest Wits alweer transfervrij. Het is nu afwachten wat de jongen gaat doen, wellicht is het voor de 35-jarige middenvelder genoeg geweest.

Pienaar zou zomaar kunnen stoppen en kan dan terugkijken op een zeer mooie carrière en ook nog eens 61 interlands voor zijn land Zuid-Afrika. Pienaar zou echter ook nog prima aan de bak kunnen als hij zou willen, in Nederland wordt gemeld dat er interesse is.

Vorig jaar liet hij al weten dat hij Nederland altijd zou overwegen als er een club zou melden. Door zijn leeftijd zoekt hij een land wat niet meer al te snel gaat, waar hij in begin 2017 nog moeite mee had door de snelheid van de Premier League, met Sunderland.

