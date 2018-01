Van Persie zeer waarschijnlijk weg bij Fenerbahçe

Robin van Persie gaat het niet lang meer uithouden bij het Turkse Fenerbahçe, de speler traint al apart en hoeft ook eigenlijk niet meer op te komen dagen.

De club hoopt de speler deze winter te kunnen slijten, anders doen ze hem transfervrij de deur uit. De speler zou een terugkeer bij zijn oude liefde Feyenoord wel zien zitten. Tevens wordt hij in Nederland gewaardeerd, waar dat in Turkije wel iets anders ligt. Fener is wel klaar met de spits.

De 34-jarige spits speelde tot dusver 91 wedstrijden voor de club en scoorde daarin 40 keer. Prima cijfers natuurlijk op zijn leeftijd maar daar denken ze in Istanbul anders over. Of Feyenoord er binnenkort een routinier bijheeft is nog onduidelijk maar het lijkt er wel op.

