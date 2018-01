Volgens diverse media uit Nederland is Alexander Büttner door Vitesse tijdelijk uit de selectie gezet. De speler lijkt het trainingskamp ook te kunnen vergeten.

Vervolg: Fraser zet Büttner uit de selectie: niet mee naar Spanje

Wat de reden is van deze verrassende mededeling is nog niet bekend. Zowel de club als Alexander blijven stil. Geruchten gaan dat de speler geblesseerd was maar toch gewoon stond te kickboxen, in kleding van de Belgische club RSC Anderlecht. Of dit ook echt de reden is, is nog onbekend. Volgens de trainer Henk Fraser is de speler ook niet fit genoeg.

Vitesse is op dit moment onderweg richting Spanje, zonder Büttner dus.

