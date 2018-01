Achilles ’29 deels failliet verklaard: vereniging blijft wel bestaan

Achilles ’29 wat uitkomt in de tweede divisie, is deels failliet verklaard door de rechtbank. Het bedrijf achter de club moet ermee stoppen terwijl de vereniging door mag gaan.

En onder dat bedrijf valt het eerste elftal en het reserveteam. De club gaat praten met de Nederlandse bond (KNVB) om te kijken hoe het nu verder moet. Alle trainers, stafleden, spelers en overig personeel staat zeer waarschijnlijk op straat.

Op de site van Achilles wordt verder gesproken over de druk die er op de club kwam te staan door de strijd om een proflicentie die vorig jaar niet werd gegeven voor de Jupiler League. De club kon daardoor niet rekenen op sponsordeals en kwam toen al in redelijk zwaar weer. Verder overweegt de club om in beroep te gaan.

