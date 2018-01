Grote kritiek op decembermaand Premier League: vermoeidheid

Nadat eerder al José Mourinho, Arsene Wenger en Jürgen Klopp het schema bekritiseerden, is nu ook Pep Guardiola aan de beurt om zijn zegje te doen over het schema van de fameuze Premier League.

En de trainers hebben vooral kritiek over het speelschema vanwege de grote kans op blessures door het telkens moeten voetballen, soms zelfs 2 keer in 48 uur. Manchester City ervaarde met meerdere spelers al flinke vermoeidheid en moet nu Gabriel Jesus en ook Kyle Walker mede door dit al een tijd missen. Ook 2 spelers van Crystal Palace moesten het al bekopen met een blessure, 1 daarvan kwam echter door een domme charge op Citizen Kevin de Bruyne.

Maar als Guardiola met Manchester kampioen wil gaan worden, moet hij toch echt gaan kijken naar andere mogelijkheden met zijn spelers; het team is vermoeid en de spoeling wordt – vooral voorin – nogal dun. Ook andere clubs ervaren dit, vooral de grootste rivaal van Guardiola: Mourinho met Manchester United. Hij zit de al tijden met een overvolle ziekenboeg en de drukke decembermaand zal vast niet geholpen hebben.

En na dinsdag 2 januari was het helemaal afgelopen met alle lof (mocht die er zijn geweest) voor het schema. Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur sprak zich kwaad uit over het schema. Tegenover Swansea City was het werkelijk 90 minuten afzien voor de fans omdat de spelers simpelweg op waren. Het leek helemaal nergens op.

Even een vergelijking: in de Duitse Bundesliga spelen ze 13 december de restanten van speelronde 16 en 17 december allemaal speelronde 17. Daarna gaan ze pas 12 januari weer vrolijk verder met voetballen. Maar die hele pauze van een maand kun je in Engeland wel vergeten; 12 en 13 december werden daar speelronde 17 afgewerkt en 3 dagen daarna gingen ze alweer verder. Vervolgens was het 22, 26 en 30 december wéér raak en zaten de spelers op hun nieuwe jaar ook weer met een bal aan hun voet. Dat is dus wel een groot verschil, merkte ook Guardiola ter vergelijking met FC Bayern en Manchester City.

