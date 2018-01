Mounir El Hamdaoui traint de komende tijd mee met het tweede elftal van FC Twente, daarna wordt gekeken of er voor hem een contract is weggelegd.

Vervolg: El Hamdaoui voegt zich bij reserves van FC Twente

El Hamdaoui zit sinds vorig seizoen zonder club en hoopte al eerder op een nieuw avontuur. Dat bleef echter nog even uit, nu mag hij dus meetrainen bij Twente. El Hamdaoui is al een bekende in de Eredivisie door eerdere avonturen bij Excelsior, Willem II, AZ, Ajax en nu dus Twente.

Het lijkt erop dat ook trainer Gert-Jan Verbeek een belangrijke rol heeft gespeeld in het binnenhalen van de speler. Het ziet ernaar uit dat het met zijn contract ook wel goed komt.

Mounir El Hamdaoui traint vanaf vanochtend een aantal dagen mee met Jong #FCTwente.



Na deze periode wordt gezamenlijk bepaald of er een toekomst is bij #FCTwente voor hem



➡ https://t.co/HiITz7Qa6Q pic.twitter.com/XrSxIR0lHI — FC Twente (@fctwente) 3 januari 2018

El Hamdaoui voegt zich bij reserves van FC Twente

Een korte samenvatting: Mounir El Hamdaoui traint de komende tijd mee met het tweede elftal van FC Twente, daarna wordt gekeken of er voor hem een contract is weggelegd..