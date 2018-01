Nagoya Grampus legt 11 miljoen neer voor Jô

João Alves de Assis Silva, ofterwel Jô, vertrekt alweer bij Corinthians. De speler gaat voor een groot bedrag richting het Japanse Nagoya Grampus.

De speler werd in 2005 bekend als nieuwe aanwinst van CSKA Moskou en groeide daar uit tot een topspits, hij deed het daar zo goed dat hij een transfer verdiende naar Manchester City in 2008. Daar wilde het niet echt lukken en na 3 uitleenbeurten vertrok hij richting Brazilië. Sindsdien heeft de spits in meerdere landen uit Azië rondgezworven. Hij kiest nu dus voor een geheel nieuw avontuur.

