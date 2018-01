Gert-Jan Verbeek zag het niet zo zitten in het trainingskamp richting Spanje tijdens de winterstop, de trainer sprak daarover duidelijk zijn mening uit.

Vervolg: Verbeek geen liefhebber van trainingskamp in warm oord

Verbeek moet er echter mee leven omdat hij de nieuwe trainer werd toen de trip al geregeld was; de trip kost Twente maar liefst 40.000 euro en dat vindt Verbeek te gortig met het oog op trainingen en teambuilding. Zo zit het hem dwars dat ze 2 volle dagen onderweg zijn (heen en terug) en dus die dagen er al af moeten halen, tevens is het een heel ander klimaat en zullen ze eerst nog even moeten wennen, wat volgens de trainer weer voor blessures kan zorgen.

En tijdens dat trainingskamp heeft Verbeek opeens nog maar 3 à 4 dagen over om te trainen. Daarna zoeken ze weer het koude Nederland op. Van Verbeek had het allemaal niet gehoeven, hij wil de Tukkers in de Eredivisie houden en had ook wel op eigen bodem willen blijven, een land met hetzelfde klimaat leek hem ook wel wat.

FC Twente is terug te vinden op plek 16 en moet daardoor genoegen nemen met de nacompetitie. Of Twente erin blijft is nog maar de vraag, Sparta Rotterdam (17) heeft net Dick Advocaat aangesteld en kan daardoor weleens een boost krijgen.

