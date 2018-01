Ligeon krijgt kans bij PEC Zwolle: mee op trainingskamp

Ruben Ligeon mag zeer waarschijnlijk meetrainen bij de club van John van ’t Schip, de speler zat al sinds eind augustus zonder club na zijn avontuur bij Slovan Bratislava.

De 25-jarige Ligeon zat dus al ruim 4 maanden zonder club en was daar wel klaar mee. Hij wilde weer gaan voetballen. Ligeon leek eerst aan te haken bij Jong Ajax maar dat ging uiteindelijk niet door aangezien PEC zich meldde bij de rechtsback uit Amsterdam. Ligeon – die 16 jaar lang bij Ajax speelde in diverse teams – moet nu dus tijdens de winterstop gaan bewijzen of hij een nieuwe aanwinst kan zijn voor de huidig nummer 4 van de Eredivisie.

Ligeon vertrok in 2015 en 2016 meerdere malen op huurbasis en kwam steeds minder aan spelen toe totdat Bratislava belde, waar destijds meerdere Nederlanders zaten zoals Lesley de Sa (nu uitgeleend aan FC Oss) en Joeri de Kamps. Ook daar ging het na een jaar bergafwaarts en nu zit hij dus zonder club.

PEC laat in een officieel statement weten verheugd te zijn om de speler mee te laten trainen op het trainingskamp in Spanje.

