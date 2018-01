Coutinho kost Barcelona goud geld: onderhandelingen verlopen stroef

De Braziliaanse aanvaller Philippe Coutinho van Liverpool vertrekt zacht gezegd niet voor een kleine prijs richting FC Barcelona. Liverpool eist minimaal 140 miljoen na een blunder.

En die blunder is vooral gemaakt door Nike, het grote bedrijf sprak al van Coutinho in een Barça-shirt en sprak al lovend over de transfer. Liverpool hoopt echter op veel meer geld door deze actie, aangezien Barcelona dat er dan toch wel voor over zou hebben. FC Barcelona zou volgens The Guardian ruim 140 miljoen moeten neerleggen en Coutinho zou tot die tijd zelfs in werkweigering gaan bij Liverpool, beweren diverse media.

Het hangt al een tijdje in de lucht dat de 25-jarige speler vertrekt richting Catalonië en nadat diverse oud spelers weer een zegje erover kregen werd het alleen maar duidelijker dat zijn toekomst in La Liga lag. Trainer Jürgen Klopp maakte er niet al teveel woorden aan vuil omdat beide clubs nog druk aan het onderhandelen zijn, door die onderhandelingen kan hij alleen gekscherend praten over de actie van Nike en de som.

Coutinho kwam tot dusver tot 54 goals in 201 wedstrijden voor de club uit Merseyside. Eerder speelde de sterspeler voor Espanyol, Vasco da Gama en Internazionale.

