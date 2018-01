Volgens diverse Spaanse media zou Eden Hazard niet meer al te hoog op het verlanglijstje staan van Real Madrid, de club zou het wel zien zitten in een huidige speler.

Vervolg: Real laat Hazard varen na intern meningsverschil

En die speler die het bestuur bedoelt is niemand minder dan Marco Asensio, de jongen ontwikkelt zo stormachtig dat Madrid het onnodig acht om de Belgische topspeler Hazard te halen. Hazard wordt al enkele seizoenen genoemd in één adem met De Koninklijke. Chelsea hoopt deze zomer de vleugelaanvaller te kunnen behouden en anders moet hij ruim 100 miljoen kosten of zelfs meer.

Of trainer Zinédine Zidane genoegen gaat nemen met dit besluit is nog onduidelijk, de club kan dit seizoen echter fluiten naar de titel en het is nog onduidelijk of Zidane volgend seizoen nog wel de trainer is van de topclub.

Real laat Hazard varen na intern meningsverschil

Een korte samenvatting: Volgens diverse Spaanse media zou Eden Hazard niet meer al te hoog op het verlanglijstje staan van Real Madrid, de club zou het wel zien zitten in een huidige speler..