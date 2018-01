Verdediger Liverpool schuldig bevonden aan mishandelen vriendin

Jon Flanagan, de Engelse verdediger van Liverpool, is schuldig bevonden aan het slaan van zijn vriendin rond eind december.

Vandaag was de uitspraak van de rechtszaak tegen de voetballer. De speler werd schuldig bevonden aan ‘assault’ op 22 december. Waarschijnlijk heeft de speler in een ruzie met zijn vriendin het uit de hand laten lopen. Eerder werd een geval van mishandeling al gemeld en dat hij op borgtocht werd vrijgelaten, dit werd op Kerst bekend. Fanclubs van Liverpool melden meerdere mishandelingen, het is onduidelijk of die ook worden behandeld in de rechtszaak.

De speler lijkt verder niet te hoeven rekenen op consequenties vanuit Liverpool en verder is het wachten op een statement van de voetballer zelf over dit onderwerp.

