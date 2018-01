Layton Ndukwu van Leicester City onder 23 gaat zeer waarschijnlijk het seizoen afmaken bij De Graafschap. De speler stond al langer in de interesse van de club.

Vervolg: De Graafschap heeft talent van Leicester bijna binnen

The Sun meldde dit al enkele dagen geleden en ook in Nederland worden de geruchten steeds groter, zo meldt ook Goal een naderende huurdeal.

Ndukwu is een 19-jarige linksbuiten uit Engeland. De jongen moet het in de beloften-league (Premier League 2) vooral doen met korte invalbeurten (gemiddeld 47 minuten per wedstrijd) en een uitlening naar Nederland leek hem wel wat, Leicester lijkt ook akkoord te gaan.

Volgens de Engelse krant zou trainer Henk de Jong de speler al een keer hebben bekeken in een wedstrijd tegen Manchester United onder 23.

De Graafschap heeft talent van Leicester bijna binnen

Een korte samenvatting: Layton Ndukwu van Leicester City onder 23 gaat zeer waarschijnlijk het seizoen afmaken bij De Graafschap. De speler stond al langer in de interesse van de club..