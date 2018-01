NEC laat Larsson terugkeren richting Zweden na korte periode

Jordan Larsson is niet langer meer een speler van NEC Nijmegen, de speler kwam in 2017 over van Helsingborgs IF maar keert nu dus terug naar Zweden.

IFK Norrköping was al enkele tijd geïnteresseerd in de diensten van de speler en heeft hem nu dus overgenomen. Diverse Nederlandse media melden dat de transfersom minimaal zo hoog is als de aankoopsom die de club betaalde aan Helsingborgs.

Larsson maakte in totaal 4 goals uit 24 wedstrijden in het eerste van NEC, de club was niet overtuigd van de kwaliteiten van de Zweedse spits en besloot dus om hem deze winter te laten gaan bij een redelijk aanbod.

Zijn vader Henrik Larsson was in Nederland een stuk succesvoller en wordt nog altijd gezien als een grote naam in Rotterdam na zijn mooie periode bij Feyenoord.

