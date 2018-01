Pepijn Linders, bekend als de assistent van grootmeester Jürgen Klopp, gaat zelf aan de slag als trainer. De jongen heeft een baan bij NEC gekregen.

Vervolg: Lijnders eindelijk aan de slag als trainer na jaren speculeren

De 34-jarige man uit Broekhuizen zat in het verleden al enkele tijd bij PSV, Porto en Liverpool met vooral jeugd en techniek als takenomschrijving. Klopp zag in hem de ideale man voor de taak als assistent en hij deed dat dan ook met veel plezier. Zijn bijnaam De Nederlandse Pep kreeg hij niet voor niets van zijn uitgesproken meningen over het mooie spel wat hij wil creëren.

NEC zag het wel zitten in de trainer en met het oog op promotie hopen ze dat met Lijnders een stabiele factor is binnengehaald. De club is terug te vinden op plaats 2 in de eerste divisie, achter Fortuna Sittard.

Klopp, die nu dus ‘alleen’ achterblijft in Merseyside, is niet al te blij met het vertrek maar zegt veel vertrouwen te hebben in zijn vriend en collega. Hij denkt dat Lijnders mooie dingen kan laten zien met Nijmegen. Klopp leek zijn collega al eerder kwijt te raken aan een andere Nederlandse gegadigde maar dat ging uiteindelijk niet door.

Lijnders eindelijk aan de slag als trainer na jaren speculeren

Een korte samenvatting: Pepijn Linders, bekend als de assistent van grootmeester Jürgen Klopp, gaat zelf aan de slag als trainer. De jongen heeft een baan bij NEC gekregen..