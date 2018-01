Dick Advocaat heeft wederom een speler transfervrij de deur uit gegooid bij Sparta Rotterdam, George Dobson mag ook vertrekken.

Vervolg: Advocaat wil niet meer door met Dobson: einde samenwerking

De 20-jarige Engelsman kwam deze zomer over van West Ham en werd gezien als een prima aanwinst. De speler had in het profvoetbal alleen ervaring bij laagvlieger Walsall en Sparta ging dus in zee met een onzekere speler. De speler maakte wel minuten maar het ging allemaal met horten en storten en daarom besloot Advocaat er een einde aan te maken. Dinsdag werd duidelijk dat de speler met wederzijds akkoord vertrekt.

Dobson speelde in het verleden 10 jaar lang in de jeugdopleiding van Arsenal en werd gezien als een prima belofte. Toch wil het nog niet helemaal van de grond komen bij de middenvelder.

Eerder liet Advocaat al 3 spelers vertrekken om zo te laten zien dat hij ruimte wil maken en niet bang is om mensen weg te sturen in de barre tijden van de Rotterdamse club, die op degraderen staan.

