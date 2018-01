Go Ahead leent Ajacied Savastano van Ajax: kans op minuten

Ajax raakt Mauro Savastano tijdelijk kwijt aan Go Ahead Eagles, de 20-jarige linksachter maakt het seizoen in Deventer af.

De strijd om speeltijd voor Savastano in het eerste van Ajax was geheel kansloos en daarom heeft de club samen met de jongen besloten om voor een uitlening te kiezen, in plaats van minuten maken bij Jong Ajax tussen de jeugd. De kans op die belangrijke minuten bij Jong bleef dit seizoen ook steeds vaker uit, wat natuurlijk één van de redenen was van deze uitlening.

Eerder werd ook al duidelijk dat Go Ahead zich ging versterken met een rechtsachter; Levi Opdam van NEC, wat wij gisteren hebben gemeld.

Savastano laat verder nog weten dat hij met nummer 34 zal gaan spelen uit steunbetuiging van zijn goede vriend Abdelhak Nouri, die eerder werd getroffen door een hartstilstand. Nouri en Savastano kenden elkaar al langer vanuit de jeugd van Ajax.

