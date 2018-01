Kevin de Bruyne zou na de wedstrijd tegen Crystal Palace een enorme blessure hebben overgehouden aan een ruwe actie van Jason Puncheon, niets blijkt echter minder waar te zijn.

Vervolg: Engelse media: De Bruyne kan gewoon weer spelen

De Bruyne lijkt namelijk alleen wat kleine pijntjes en een blauwe plek te hebben, wordt nu beweerd. Trainer Josep Guardiola zou hem alweer kunnen selecteren voor het aankomende duel van dinsdagavond tegenover Watford. Hoewel in Engeland wordt gezegd dat de trainer hem dan niet of amper zal gebruiken.

De Bruyne is één van de smaakmakers dit seizoen bij Manchester City en het zou dan ook erg zonde zijn voor de club om hem te missen, de club is namelijk bezig aan een flinke ongeslagen reeks dit seizoen en met hem erbij was het helemaal af.

Engelse media: De Bruyne kan gewoon weer spelen

Een korte samenvatting: Kevin de Bruyne zou na de wedstrijd tegen Crystal Palace een enorme blessure hebben overgehouden aan een ruwe actie van Jason Puncheon, niets blijkt echter minder waar te zijn..