Amin Younes zal deze winter Ajax niet voor een astronomische prijs gaan verlaten. Napoli wil namelijk niet meewerken aan de vraagprijs van Ajax als het de speler deze zomer transfervrij kan ophalen.

Vervolg: Napoli zorgt voor verbazing: 1 miljoen voor Younes, meer niet

Het contract van de Duitse flankspeler loopt namelijk eind juni 2018 af en Napoli ziet het dan ook niet zitten in een transfer van minimaal 10 miljoen euro – wat Ajax zou wensen – en hoopt nu met een soort ‘grap aanbod’ van 1 miljoen alsnog een poging te maken. Ajax ziet daar echter weinig in en neemt het aanbod niet serieus.

Of Younes gaat verlengen bij de Amsterdammers is nog maar de vraag, de speler is meermaals kritisch geweest over de club, het beleid en heeft het een enkele keer gehad over een mogelijke transfer met het oog op het WK in Rusland, waaraan hij mag meedoen. Technisch directeur Marc Overmars hoopt de speler echter binnenboord te kunnen houden, dan zal de club uit Napels ook een veel hoger bod moeten doen om de speler los te kunnen kweken.

Napoli zorgt voor verbazing: 1 miljoen voor Younes, meer niet

Een korte samenvatting: Amin Younes zal deze winter Ajax niet voor een astronomische prijs gaan verlaten. Napoli wil namelijk niet meewerken aan de vraagprijs van Ajax als het de speler deze zomer transfervrij kan ophalen..