FC Utrecht meldt aanstelling nieuwe trainer

FC Utrecht heeft in Jean-Paul de Jong een nieuwe trainer gevonden, zijn assistent wordt Marinus Dijkhuizen. Dat hij het zou gaan doen lag al in de lijn der verwachtingen. Oud-trainer Erik ten Hag verliet eerder in december FC Utrecht voor Ajax.

De Jong was dan ook niet verbaasd bij zijn aanstelling en wil direct met veel vreugde beginnen. Eerst moet nu nog een nieuwe spitsentrainer gevonden worden; Hans van de Haar is door de nieuwe hoofdtrainer per direct uit de staf gezet.

De oud-voetballer is tevens ook geen onbekende bij Utrecht, aangezien hij er 14 jaar van zijn loopbaan versleet. Daarna was hij 6 jaar lang jeugdtrainer van dezelfde club. Ten Hag kon het altijd goed met hem vinden en het was de ideale situatie voor de club om het wegvallen van de vertrekkende Ten Hag op deze manier op te lossen.

