Vervolg: AZ laat Opdam seizoen afmaken op huurbasis bij Eagles

De 21-jarige rechtsachter uit Alkmaar kon alleen nog maar rekenen op minuten in de Jupiler League bij Jong AZ en denkt dat hij zich bij Go Ahead in diezelfde divisie beter kan ontwikkelen. AZ meldt op Twitter en andere media een akkoord tussen de twee clubs over de uitlening tot aan het einde van het seizoen.

Of Opdam na dit seizoen nog gaat debuteren voor AZ is nog de vraag aangezien er bij de club een goede lichting bezig is.

Een korte samenvatting: AZ leent Levi Opdam voor de rest van het seizoen uit aan de jongens uit Deventer; Go Ahead Eagles..