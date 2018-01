FC Groningen-speler Absalem: Feyenoord zal altijd mijn droomclub blijven

FC Groningen-speler Amir Absalem speelde elf jaar in de jeugd van Feyenoord, maar vertrok in 2016 naar FC Groningen. De verdediger staat nog steeds achter de keuze voor Groningen.

‘Feyenoord is een grote club en het zal ook altijd mijn droomclub blijven. Maar aan het einde van de opleiding bleek de stap naar het eerste te groot en ben ik samen met mijn zaakwaarnemer gaan zoeken’, zei de twintigjarige verdediger tegen FC Groningen Journaal.



‘Achteraf is Groningen een goede keuze geweest. Het is nu al een droom die uitkomt. Mijn debuut in het eerste zal ik nooit vergeten. En ik zal blijven dromen om de komende jaren het hoogste te kunnen bereiken’, aldus Absalem, die in oktober debuteerde bij FC Groningen.

