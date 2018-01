PSV-spits Luuk de Jong staat in de belangstelling van Club América uit Mexico. De 27-jarige spits heeft nog een contract tot medio 2020 bij PSV, maar de club uit Midden-Amerika zou hem graag overnemen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren staat open voor een transfer van De Jong.

Vervolg: Club América ziet wel iets in PSV-spits De Jong

De Mexicaanse topclub toonde de laatste weken interesse in De Jong, die online al een gesprek heeft gehad met Club América. De club heeft nog geen officieel bod neergelegd bij PSV. De verwachting is dat De Jong zich donderdag gewoon zal melden op de eerste training van 2018. “Als het de komende dagen of weken allemaal concreet wordt, bekijkt De Jong eerst nog het sportieve en financiële plaatje”, aldus het Eindhovens Dagblad.



De Telegraaf meldde maandagochtend al dat De Jong in de belangstelling staat van Club América. In de vorige zomer mocht De Jong voor 7 miljoen euro weg. Een transfer naar Girondins de Bordeaux ketste af omdat Bordeaux de transfer niet liet doorgaan. De Jong was dit seizoen regelmatig wisselspeler en begon acht keer op de bank. Hij scoorde vier keer in de Eredivisie en was wel belangrijk voor PSV. Onder andere omdat De Jong kopsterk is.



PSV heeft met Maximiliano Romero onlangs nog een spits gekocht. Jürgen Locadia is op de terugweg van een blessure. Verder heeft PSV ook nog Sam Lammers onder contract staan. Diverse clubs willen hem huren, zoals Sparta Rotterdam, maar als De Jong vertrekt mag Lammers niet weg.



Club América ziet wel iets in PSV-spits De Jong

Een korte samenvatting: PSV-spits Luuk de Jong staat in de belangstelling van Club América uit Mexico. De 27-jarige spits heeft nog een contract tot medio 2020 bij PSV, maar de club uit Midden-Amerika zou hem graag overnemen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren staat open voor een transfer van De Jong..