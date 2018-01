Southampton is volgens The Daily Mail geïnteresseerd om verloren zoon Theo Walcott terug te halen naar St. Mary´s Stadium. De vleugelaanvaller werd in 2006 door Arsenal weggekocht bij The Saints en is naar verluid niet meer gelukkig bij zijn huidige club.

Vervolg: Southampton wil aanvaller Arsenal: spectaculaire terugkeer lonkt

Hoeveel Walcott zou moeten kosten is niet bekend, maar dat Southampton wel wat te besteden heeft na de mega-transfer van Virgil van Dijk is wel duidelijk. Trainer Mauricio Pellegrino zou in Walcott een welkome versterking zien voor de tweede seizoenshelft en wil derhalve in de winterstop al toeslaan.

Of Arsenal in zal stemmen met een overstap van Theo Walcott is afhankelijk van de situatie van Alexis Sanchez. De Londense club verwacht in de winterse transferperiode namelijk dat de Chileen verkocht zal worden. Met name Manchester City wordt veelvuldig in verband gebracht met de 29-jarige oud-speler van FC Barcelona. Mocht het zover komen, dan is het onwaarschijnlijk dat ook Walcott de club mag verlaten.

De inmiddels 28-jarige Walcott is dit seizoen op het tweede plan geraakt bij Arsene Wenger en kwam nog maar dertien keer in actie. Naast Southampton zou Everton bij Arsenal al navraag hebben gedaan om de aanvaller te huren. Watford, Newcastle United en West Ham United houden de situatie van de winger eveneens nauwlettend in de gaten

Southampton wil aanvaller Arsenal: spectaculaire terugkeer lonkt

Een korte samenvatting: Southampton is volgens The Daily Mail geïnteresseerd om verloren zoon Theo Walcott terug te halen naar St. Mary´s Stadium. De vleugelaanvaller werd in 2006 door Arsenal weggekocht bij The Saints en is naar verluid niet meer gelukkig bij zijn huidige club..