Pogba sommeert ploeggenoten om ´wakker te worden`

Manchester United is na drie opeenvolgende remises afgezakt naar de derde plaats in de Premier League. Middenvelder Paul Pogba ziet de problemen opstapelen bij zijn team en laat via de officiële kanalen van de club weten dat de spelers onder andere ´wakker moeten worden`.

De bezorgheid rondom Manchester United reikt verder dan de sportieve resultaten van de afgelopen weken. De ploeg van coach José Mourinho zag zaterdag tegen Southampton met Zlaten Ibrahimovic en Romelu Lukaku twee van zijn beste aanvallers geblesseerd uitvallen. Bovendien is Ashely Young door de FA voor de komende drie duels geschorst. Een van de meest veelzijdige spelers van The Mancunians is op basis van tv-beelden betrapt op een elleboogstoot jegens Southampton-speler Dusan Tadic.

Pogba verlangt in gesprek met MUTV meer van zijn ploeg. ´We hebben één punt. We hebben weer niet verloren, maar we moeten ons herstellen en wakker worden. Hoeveel invloed het uitvallen van Lukaku heeft gehad? We weten dat Romelu de verdediging heel erg bezighoudt. Zo creeërt hij heel veel ruimte voor ons, maar we hebben genoeg spelers die zijn gemis kunnen opvangen´, aldus de duurste speler van Manchester United.

