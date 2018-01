Josep Guardiola verloor zondagmiddag bij Crystal Palace behalve twee punten ook Kevin de Bruyne en Gabirel Jesus. De twee basisspelers raakten geblesseerd en zullen voor onbepaalde tijd uit de roulatie zijn. Dit betekent echter niet dat de kans dat Alexis Sanchez naar Manchester City komt groter is geworden, zo bericht Sky Sports.

Vervolg: Guardiola over transfertarget: ´Ik denk dat hij bij Arsenal blijft`

´Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar hij is een speler van Arsenal en ik denk dat hij dat ook blijft`, reageert Guardiola op een vraag van een journalist of The Citizens in de huidige situatie de Chileen gaan toevoegen aan de selectie. ´Er is nog wat tijd om die vraag te stellen, maar ik heb momenteel veel om over na te denken. Over twee dagen wacht alweer de volgende wedstrijd. Intern zullen we bespreken wat het beste is, maar mijn gevoel zegt dat hij (Sanchez, red.) van Arsenal is en dat hij dat ook blijft.`

De Chileen is de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de koploper van de Premier League. De aanvaller is in het bezit van een aflopend contract en zal in de winterstop moeten verkassen als Arsenal nog wil beuren voor een van hun beste spelers. Bovendien zou Sanchez zelf het liefst zo snel mogelijk willen vertrekken daar hij volgens meerdere bronnen een ongemotiveerde indruk maakt op zijn medespelers en stafleden. Sanchez kreeg desondanks een basisplaats in het competitieduel tegen West Bromwich Albion (1-1), waarin hij ook scoorde.

